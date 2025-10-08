Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Batman'da 'torbacılık' yöntemiyle uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda skunk, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Batman'da "torbacılık" yöntemiyle uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 27,53 gram skunk, bir adet hassas terazi, bir adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir şarjör ve dört fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
