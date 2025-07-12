Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan minibüste yapılan aramada ortaya çıkartılan işkembe görünümlü zuladan uyuşturucu fışkırdı.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Van ilinden Batman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan Batman İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Şehir sınırı yakınlarında pusuya yatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı minibüsü takibe aldı. Batman girişinde durdurulan minibüs içerisinde dedektör köpekle arama yapıldı. Dedektör köpeğin minibüs arkasındaki ambalajlı beyaz eşyalar içerisinden koku alması üzerine uyarı verdi. Uyarıyı alan ekipler çamaşır makinesi ve derin dondurucunun ambalajlarını söktü.

Ambalajı sökülen derin dondurucu içerisinde köpükle işkembe süsü verilmiş zula bulundu. Zulanın bıçak marifetiyle açılması ile içinden 15 kilo skunk uyuşturucu maddesi esrar ele geçirildi. Minibüsün farklı yerlerinde yapılan aramalarda ise deste deste para ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 40 bin TL'ye ve uyuşturucu maddeye el koyarken, minibüs sürücüsünü ise gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN