Batman'da araç uçuruma yuvarlandı: 3 ağır yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hayati tehlikeleri devam ediyor.

Kaza, ilçeye bağlı Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
