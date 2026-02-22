Haberler

Batman'daki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kaza, Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan 3 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Cidan Seçen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
