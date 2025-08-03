Batman'da Tünelde Pikap, Tıra Çarptı: Sürücü Yaralı

Batman'da Hasankeyf tünelinde tıra arkadan çarpan pikap hurdaya döndü. Sürücü yaralanırken, kaza anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Hasankeyf Gercüş yolunda tünel içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş istikametinde seyir halinde olan Şemsettin Aslan idaresindeki 01 ANM 118 plakalı pikap, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen pikabın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Meydana gelen kaza ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası tarafından anbean kaydedildi. - BATMAN