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Batman'da Trajik Trafik Kazası: 1 Ölü

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Batman'da meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Sünger, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, otomobilin refüje çarpması sonucu meydana geldi.

Batman'da trafik kazası: 1 ölü

BATMAN - Batman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Batman -Hasankeyf yolu Urganlı köyü mevkiinde meydana geldi. Rıdvan B. idaresindeki 34 GYK 831 plakalı otomobil, Hasankeyf istikametine seyir halindeyken Urganlı köyü kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılan Hüseyin Sünger (36), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sünger'in cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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