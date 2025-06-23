Batman'da trafik kazasında hayatını kaybedenler defnedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve sürücü Mazlum Yılmaz'ın cenaze törenleri düzenlendi. Törenlere çok sayıda vatandaş ve yetkili katıldı.

Batman'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerden müze ve araç sürücüsü defnedildi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve araç sürücüsü Mazlum Yılmaz defnedildi.

Mehmet Cabir Alper'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Emin Terece Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde namazı İl Müftüsü Ahmet Durmuş kıldırdı.

Cenaze törenine Batman Valisi Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, MHP İl Başkanı Muhammet Arif Çetin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alper'in cenazesi, kılınan namazın ardından Batman Tilmerç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Araç sürücüsü Mazlum Yılmaz'ın cenazesi, ise otopsi işlemlerinin ardından Sason ilçesine getirildi.

Yılmaz için Sason'da Erdemli Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namaza ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Mazlum Yılmaz'ın cenazesi Erdemli Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun

Derbi gibi derbi! İşte nefes kesen maçta kazanan takım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü

İran'ın saldırısı göstermelik mi? Katar'a önceden bilgi verilmiş
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.