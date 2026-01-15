Haberler

Batman'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Batman'da seyir halindeki bir otomobil, kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman'da seyir halindeki bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla park halindeki araçlara çarptığı ve çarpışmanın şiddeti net bir şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
