Batman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balpınar Çevre Yolu'nda çarpışan 06 EVF 846 ve 34 PT 163 plakalı araçlar savrularak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Kayra, Serhat Ataca ve Baran Demirhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

