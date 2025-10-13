Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da hafriyat kamyonuyla 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Diyarbakır kara yolunda bulunan İstiklal Parkı girişinde 06 DL 0692 plakalı hafriyat kamyonu, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ve 21 FN 857 plakalı resmi otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla birlikte yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN