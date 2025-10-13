Haberler

Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da hafriyat kamyonuyla iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Diyarbakır kara yolunda bulunan İstiklal Parkı girişinde 06 DL 0692 plakalı hafriyat kamyonu, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ve 21 FN 857 plakalı resmi otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla birlikte yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
