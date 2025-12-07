Batman'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN