Batman'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı.
Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa