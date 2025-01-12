Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Batman'ın Turgut Özal Bulvarı Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 LE 102 plakalı ve 72 ABY 025 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş, kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN