Batman'da tır otomobile çarptı: 3 yaralı

Batman'da tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Ek Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı