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Hasankeyf Yolunda Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hasankeyf Yolunda Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Batman-Hasankeyf karayolunda kontrolden çıkarak boş araziye savrulan tırın sürücüsü Mesut Geçit (44) hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman-Hasankeyf karayolunda kontrolden çıkarak boş araziye savrulan tırın 44 yaşındaki sürücüsü Mesut Geçit, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Batman-Hasankeyf karayolunun Çeşmebaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut Geçit idaresindeki 73 ABB 408 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Geçit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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