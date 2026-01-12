Haberler

Avda tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Batman'da tavşan avına çıkan bir grup içinde bulunan bir kişinin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 45 yaşındaki V.Ç. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Batman'da tavşan avına çıkan gruptan birinin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 45 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre bir grup, avlanmak amacıyla araziye çıktı. İddiaya göre gruptaki vatandaşlardan birine ait tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada traktör üzerinde bulunan V.Ç. (45) isimli vatandaşa isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede V.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
