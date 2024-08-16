Batman'da taşlı sopalı kavga: Çok sayıda yaralı var
Batman'da Turgut Özal Bulvarı üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada çok sayıda kişi yaralandı ve polis müdahalesiyle taraflar dağıtıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Batman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Turgut Özal Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar iki iş yerinin önündeki rafları ve kaldırımdaki masaları birbirine fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesi ile taraflar dağıtıldı. Yaralılar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. - BATMAN