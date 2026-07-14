Haberler

Batman'da silahlı saldırı, 1 kişi ayaklarından vuruldu

Batman'da silahlı saldırı, 1 kişi ayaklarından vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Bahçelievler Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişiyle tartışan T.A., silahlı saldırıya uğrayarak her iki ayağından vuruldu. Saldırgan kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Batman kent merkezinde çıkan tartışma kanlı bitti. Kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan 41 yaşındaki vatandaş, her iki ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Batman Bahçelievler Mahallesi girişinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A. (41) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kimliği belirsiz şahıs, belinden çıkardığı silahla T.A.'ya ateş açtı. T.A., sağ ve sol ayağına isabet eden kurşunlarla acı içinde yere yığılırken, şahıs olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızlıca polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokak önüne güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde bulunan boş kovanları tek tek numaralandırarak delil çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Çatısı çöken evde 11 kişi can verdi
Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Büyük müjdeyi taraftarlarına verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim