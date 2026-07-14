Batman'da silahlı saldırı, 1 kişi ayaklarından vuruldu

Batman kent merkezinde çıkan tartışma kanlı bitti. Kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan 41 yaşındaki vatandaş, her iki ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Batman Bahçelievler Mahallesi girişinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A. (41) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kimliği belirsiz şahıs, belinden çıkardığı silahla T.A.'ya ateş açtı. T.A., sağ ve sol ayağına isabet eden kurşunlarla acı içinde yere yığılırken, şahıs olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızlıca polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokak önüne güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde bulunan boş kovanları tek tek numaralandırarak delil çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı