Batman'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 72 ACP 816 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN