Batman'da Su Kanalına Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Batman Korik Mahallesi'nde su kanalına düşen bir yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak veteriner ekibine teslim edildi.

Batman merkez Korik Mahallesi'nde su kanalına düşen bir yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Korik Mahallesi'nden geçen su kanalına, kanal kenarında gezmekte olan sahipli bir yavru köpek bir anlık dikkatsizlikle dengesini kaybederek düştü. Kanaldan gelen havlama seslerini duyan duyarlı vatandaşlar, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru köpek, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak genel sağlık kontrolünün yapılması ve gerekli bakımların sağlanması amacıyla veteriner ekibine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
