Batman'da iki grup arasında sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'da sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

BATMAN - Batman'da iki grup arasında sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde kent merkezi Diyarbakır Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önleminin alındığı yerde polis kısa sürede tarafları ayırdı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.