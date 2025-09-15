Batman'da Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 24'e Yükseldi

Batman'da 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Olay, Beyçayır köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5), uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Eylül 2025 günü saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, saldırı olayı ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 24 olmuştur" denildi. - BATMAN