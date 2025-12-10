Batman'da silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan şahıs hayatını kaybetti

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesiyle çevreye rastgele ateş açıldı. Bu sırada bölgeden geçtiği öğrenilen 70 yaşındaki Davut Ataş, kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ataş kurtarılamadı. Ataş'ın cenazesi morga kaldırılırken, kavgada yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN