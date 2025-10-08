Haberler

Batman'da Silahlı Kavga: Polis Memuru Yaralandı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir polis memuru yaralandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettiği sırada bir polis memuru açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi. Yaralı polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
