Batman'da Silahlı Kavga: Bir Şahıs Tutuklandı

Batman'da Silahlı Kavga: Bir Şahıs Tutuklandı
Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi'nde komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın yaralandı. Olayın şüphelisi tutuklandı.

Batman'da komşular arasında üç gün önce çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan şahıs tutuklandı.

Olay, üç gün önce 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında çıkan husumet nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Z.B. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi İ.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
