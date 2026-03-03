Haberler

Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, hastanede taraflar arasındaki gerginlik devam etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından hastanede devam eden gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman İluh Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak taraflar arasındaki gerginlik hastanede de devam etti. Yaralının hastaneye getirilmesinin ardından taraflar arasında yeniden tartışma çıkması üzerine acil servis önünde hareketli anlar yaşandı. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, tarafları ayırarak olayların büyümesini engelledi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BATMAN

