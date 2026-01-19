Haberler

Batman'da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme:
Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın Sason ilçesinde düzenlediği operasyonda, bir kişinin ikametinde yasadışı yollarla getirildiği değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sason ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ş.T. isimli şahsın ikametinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlulu silahlar bulunduğu yönünde istihbarı bilgiye ulaşan ekipler, 16 Ocak 2026 tarihinde adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız AK-47 kalaşinkof piyade tüfeği, 1 adet KNS dragunov keskin nişancı silahı, 7 adet şarjör, 80 adet 7.62x39 milimetre fişek ile 17 adet 7.62x54 milimetre fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BATMAN

