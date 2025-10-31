Batman'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 1 Tutuklama

Batman'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 uzun namlulu Kalaşnikof silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 1 adet alev gizleyici, 13 adet üst kapak sürgü takımı ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN