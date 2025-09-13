Batman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Batman'ın Huzur Mahallesi'nde bir duvar arasında sıkışan kedi, vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk yardımın ardından sağlığı iyi olan kedi doğaya bırakıldı.
Batman'ın Huzur Mahallesi'nde iki duvar arasına sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, zorlu bir çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kurtarılan kediye ilk olarak su verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi daha sonra doğaya bırakıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa