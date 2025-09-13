Batman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Batman'ın Huzur Mahallesi'nde iki duvar arasına sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, zorlu bir çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kurtarılan kediye ilk olarak su verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi daha sonra doğaya bırakıldı. - BATMAN