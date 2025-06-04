Batman'da Şiddetli Rüzgar Aracı Devrilmiş Ağaçla Zarar Gördü

Batman'da Şiddetli Rüzgar Aracı Devrilmiş Ağaçla Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan kimse olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Batman'da etkili olan şiddetli rüzgur nedeniyle devrilen ağaç, park halinde bulunan aracın üzerine düştü.

Olay Batman Kültür Mahallesinde saat 16'30'da meydana geldi. Şiddetli rüzgar, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın yanında kimsenin olmaması faciayı önledi. Devrilen ağacın altında kalan araçta maddi hasar meydana gelirken, ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.