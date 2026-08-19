Batman'da Seyir Halindeki Ticari Araç Alevlere Teslim Oldu

Batman'da seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yaylıca köyü mevkiinde seyir halinde bulunan hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yol kenarındaki tarlaya da sıçrayarak yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç yangını kontrol altına alınarak söndürülürken, yol kenarındaki tarla yangını da büyümeden söndürüldü.

Yangında hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı