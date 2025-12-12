Haberler

Batman'da 'şehit Alper Albayrak' operasyonu: 35 kilo skunk, 2 kilo esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Batman'da İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit düşen Polis Memuru Emre Albayrak adına gerçekleştirilen operasyonda 35 kilo 800 gram skunk, 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman'da İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit düşen Polis Memuru Emre Albayrak adına gerçekleştirilen operasyonda 35 kilo 800 gram skunk, 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şehir girişinde durdurulan tırda arama yapıldı. Narkotik köpeği Mailo ile tırda yapılan aramada gizli bölmelerine valizler içerisinde zulalanmış 35 kilo 800 gram skunk uyuşturucu maddesi, 2 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - BATMAN

