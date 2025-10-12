Haberler

Batman'da Sağanak Yağış Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu

Batman'da Sağanak Yağış Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu
Batman'da etkili olan sağanak yağış, 7 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazasına yol açtı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Batman'da etkili olan sağanak yağış zincirleme trafik kazasına neden oldu. 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak kazaları da beraberinde getirdi. Merkez Bayındır Mahallesi'nde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 7 aracı karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçların savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza ile birlikte yol bir süre ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
