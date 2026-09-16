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Batman’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Batman’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Batman’da kontrolden çıkarak refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Batman'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Batman-Hasankeyf yolu Özgürlük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Çoban idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İbrahim Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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