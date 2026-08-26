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Gercüş'te pikap tarlaya uçtu: 2 yaralı

Gercüş'te pikap tarlaya uçtu: 2 yaralı
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Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan pikabın tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan pikabın tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş Çevre Yolu'nda 34 CSG 570 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan T.E. (22) ve U.D. (20), vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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