Batman'da park halindeki otomobil alev aldı

Batman kent merkezinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay, Batman merkez Kısmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda araçta maddi hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BATMAN