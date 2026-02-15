Haberler

Batman'da park halindeki otomobil alev aldı

Batman'da park halindeki otomobil alev aldı
Güncelleme:
Batman kent merkezinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Batman kent merkezinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay, Batman merkez Kısmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda araçta maddi hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

