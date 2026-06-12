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Batman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Batman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Batman'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki araç ve yapılara sıçramadan söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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