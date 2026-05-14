Batman'da park halindeki otomobil yandı
Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında otomobil kısmen kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın büyük bölümünü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN