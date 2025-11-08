Batman'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Batman'ın Körük Kavşağı mevkiindeki Afet Konutları bölgesinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Olay, Afet Konutları bölgesinde, akşam saatlerinde meydana geldi. Körük Kavşağı yakınlarında park halinde duran bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevler aracı sararken, durumu fark eden çevre sakinleri hemen yardıma koştu.

Araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar, yangını söndürme tüpleri ve su yardımıyla alevlere müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BATMAN