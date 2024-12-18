Üye Girişi
Haberler
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Ruslar Türk kaynaklara dayandırdı: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Esad, kaçmadan önce askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı

Batman'da Park Halindeki Motosikletten Telefon Çalan Hırsız Kamerada

Batman'da Park Halindeki Motosikletten Telefon Çalan Hırsız Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da park halindeki motosikletin kılıfındaki cep bölümünden telefon çalan bir hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polise yapılan ihbarda, hırsızın kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Batman'da park halindeki motosikletten telefon çalan hırsız kamerada

BATMAN - Batman'da park halindeki motosikletin kılıfındaki cep bölümünde telefon çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde motosikletini park eden kişi, bir dükkana girdi. Yoldan geçen şüpheli, park halindeki motosiklet kılıfının cep bölümünde bulunan telefonu çaldı. Telefonunu yerinde bulmayan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerasını izleyince kapüşonlu birinin motosiklete yaklaşıp telefonu çaldığını belirledi.

Sürücünün şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
img

Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
img

Türk ordusunun gücüne güç katacak
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

Son Dakika Haberleri

Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Faiz düşerse altın yükselir mi? Espanyol Valencia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Valencia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Southampton Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? FED faiz kararı açıklandı mı Aralık 2024? Doping kullanan futbolcular kim? Emirhan Delibaş, Berkay Vardar neden futboldan men edildi? Rize okullar tatil mi? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)? 18 Aralık Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.