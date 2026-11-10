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Batman'da park halindeki iki araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı

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Batman'da park halindeki iki araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı Haber Videosunu İzle
Batman'da park halindeki iki araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı
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Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde park halindeki iki hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yangında araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu; her iki araç da kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki araç ateşe verildi.

Olay, Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, park halinde bulunan iki hafif ticari aracı ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Çıkan yangında araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıl.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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