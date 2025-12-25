Güvenlik kameralarını saniye saniye izleyerek hırsızları yakaladılar

Batman'da gece karanlığından faydalanarak park halindeki otomobili çalan 2 kişi yakalandı.

Batman merkez Şafak Mahallesi'nde akşam saatlerinde park ettiği otomobilini sabah yerinde bulamayan kişi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye izleyen ekipler, otomobili çalan 2 kişiyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla ikametlerinde yakalanan 2 kişi emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BATMAN