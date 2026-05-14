Park halindeki 5 otomobile çarpan sürücü aracını bırakarak kayıplara karıştı

Batman'da henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra aracını olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

İlginç olay, sabah saat 06.00 sıralarında Gap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Recebanlılar Derneği önünde park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazanın ardından sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Sabah saatlerinde araçlarının hasar gördüğünü fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araç sahiplerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BATMAN

