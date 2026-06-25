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Batman çevre yolunda para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Batman çevre yolunda para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı
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Batman'da para nakil aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Batman'da para nakil aracı ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Batı Raman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın E. yönetimindeki 21 LD 333 plakalı minibüs ile Ömer B. idaresindeki 06 BIG 213 plakalı para nakil aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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