Haberler

Batman'da 2 Tırda 112 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'da 2 Tırda 112 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’da gümrük mühürlü pamuk yüklü 2 tırda narkotik köpeği "Mailo" ile yapılan aramada 112 kilo 662 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da gümrük mühürlü pamuk yüklü 2 tırda narkotik köpeği "Mailo" ile yapılan aramada 112 kilo 662 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında il girişinde şüpheli gördükleri 2 tırı durdurdu. Gümrük mühürlü pamuk yüklü olduğu belirlenen tırlar, polis tarafında detaylı aramaya alındı. Operasyonda görev alan narkotik dedektör köpeği Mailo'nun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, pamuk balyaları arasına gizlenmiş 112 kilo 662 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı

Kardeşi de Haluk Levent'i sattı: Abim istedi yaptım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı

Başbakana canlı yayında şok saldırı
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi

Sorguda bu iki fotoğrafı da sordular! İşte savunması

Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Fenerbahçeli futbolculara İsmail Kartal dokunuşu

İsmail Kartal yine yaptı yapacağını! Taraftarlar ''Helal olsun'' diyor
Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu

Yürüyen merdivende giden Başbakan fena sendeledi
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...