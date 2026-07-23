Batman'da 2 Tırda 112 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'da gümrük mühürlü pamuk yüklü 2 tırda narkotik köpeği "Mailo" ile yapılan aramada 112 kilo 662 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında il girişinde şüpheli gördükleri 2 tırı durdurdu. Gümrük mühürlü pamuk yüklü olduğu belirlenen tırlar, polis tarafında detaylı aramaya alındı. Operasyonda görev alan narkotik dedektör köpeği Mailo'nun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, pamuk balyaları arasına gizlenmiş 112 kilo 662 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı