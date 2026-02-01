Haberler

Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı


Batman merkeze bağlı Cigelo mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Batman'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Cigelo mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Savrulan araç, yan yatarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

