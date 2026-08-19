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Kozluk'ta Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Kozluk'ta Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
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Batman’ın Kozluk ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Satı köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Selim Gören'e, C.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gören, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gören, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gören, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gören'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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