Batman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Siirt Çevre Yolu'nda E.E. idaresindeki 34 CDH 834 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D. (25) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı