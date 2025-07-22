Batman'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Batman'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Batman'da Esentepe Köprülü Kavşağı'nda seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye müdahalesiyle söndürülmesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Batman'da, Esentepe Köprülü Kavşağı'nda seyir halindeyken aniden alev alan bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye eve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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