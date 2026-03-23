Batman'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Batman-Beşiri karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı ve 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay, Batman-Beşiri karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile araç hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı