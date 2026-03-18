Telefon direğine çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Telefon direğine çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, telefon direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı, olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde telefon direğine çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Arıca köyü mevkisinde İdris K. yönetimindeki 47 KZ 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak telefon direğine çarpıp takla attı. Kazada, sürücü ile Viyan Hande K. (32), Naile K. (8), Mehmet K. (5) ve henüz bebek olan Yusuf Asaf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanığı Metin Şaşmaz, şiddetli bir ses geldiğini belirterek, "Sesin ardından telefon tellerinin hızla gidip gelmeye başladığını görünce kaza olduğunu anladım. Hemen olay yerine koştuk ve araçta sıkışan çocukları çıkardık. Anneleri baygın haldeydi, onu da çıkarıp gelen ambulansa teslim ettik" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Dünyada 1 numara oldu!
CHP'de bayramlaşma programı belli oldu! Bir parti ile görüşülmeyecek
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Dünya devi peşine düştü
Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak