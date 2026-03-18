Telefon direğine çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde telefon direğine çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Arıca köyü mevkisinde İdris K. yönetimindeki 47 KZ 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak telefon direğine çarpıp takla attı. Kazada, sürücü ile Viyan Hande K. (32), Naile K. (8), Mehmet K. (5) ve henüz bebek olan Yusuf Asaf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanığı Metin Şaşmaz, şiddetli bir ses geldiğini belirterek, "Sesin ardından telefon tellerinin hızla gidip gelmeye başladığını görünce kaza olduğunu anladım. Hemen olay yerine koştuk ve araçta sıkışan çocukları çıkardık. Anneleri baygın haldeydi, onu da çıkarıp gelen ambulansa teslim ettik" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı